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В связи с распространением коронавируса в ближайшее время в Москве может быть введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае прекратится работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.

Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к мэрии и федеральному правительству, могут быть закрыты все городские предприятия и организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение столицы и экстренных служб. Работать будут только продуктовые...