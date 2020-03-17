В связи с распространением коронавируса с 17 марта в Крыму запретили спортивные, зрелищные, публичные и прочие массовые мероприятия. Не отменены только торжества, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта), а также ярмарка гробов и венков, организованная администрацией Симферополя.
Как
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин намерен посетить 18–19 марта с рабочей поездкой Крымский полуостров. Он планирует вручить государственные награды строителям Крымского моста и провести встречи с главой республики Сергеем Аксёновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, а также с представителями общественности Крыма.
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