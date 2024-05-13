В Крыму осудили пятерых агентов украинских спецслужб ФСБ РФ: пятеро агентов СБУ осуждены в Крыму на сроки от 11 до 16 лет

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Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что пятерых агентов СБУ осудили в Крыму за сбор сведений о Вооруженных силах России в зоне СВО. Сотрудники украинских спецслужб получили сроки от 11 до 16 лет, информирует ТАСС.

Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже, — приводит агентство сообщение ЦОС.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что граждане Украины 1993, 1972, 1988, 1992 и 1968 годов рождения собирали и передавали СБУ сведения о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС РФ. Сведения использовались военизированными украинскими формирования для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военных, уточнили в ЦОС.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных агентов СБУ возбудил уголовные дела по ст. 276 (шпионаж) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Граждане Украины получили по 16, 15, 13 и 11 лет отбывания наказания в колонии строгого режима.

Ранее задержанный в Херсонской области украинский шпион признался, что раскаивается в содеянном. Мужчина также заявил о готовности к наказанию.