Пенсионерка хотела решить квартирный вопрос заказным убийством детей Жительница Красноярска заказала убийство своих детей из-за квартиры

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В Красноярске сотрудники полиции задержали 67-летнюю местную жительницу, заказавшую убийство собственных детей ради квартиры, сообщает региональный главк МВД в Telegram. Исполнителю преступления она пообещала вознаграждение в 80 тысяч рублей.

По данным ведомства, женщина решила избавиться от 48-летней дочери и 45-летнего сына, желая стать единоличной владелицей недвижимости. Через своего знакомого она нашла человека, выразившего готовность убить ее детей, о чем стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Действуя под контролем оперативников, исполнитель инсценировал убийство дочери заказчицы и в назначенный день встретился с ней для получения вознаграждения. В этот момент женщина была задержана.

В отношении жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о ее аресте, сообщает региональное управление СКР.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 57-летняя местная жительница заказала убийство своей невестки из-за личной неприязни к ней. Исполнителю преступления она пообещала полтора миллиона рублей. Тот сообщил о готовящемся преступлении в полицию, и женщину задержали. Она находится под домашним арестом. На нее заведено уголовное дело.