В Красноярске госпитализирован капитан, который вел судно в Петербург «МК-Красноярск»: переживший инсульт капитан судна остается в тяжелом состоянии

Капитан парусного катамарана «Don’t Panic» Александр Соколенко, переживший инсульт, остается в тяжелом состоянии, сообщили «МК в Красноярске» в Красноярской краевой клинической больнице. Отмечается, что мужчина был доставлен в медучреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Соколенко вел судно Красноярска в Санкт-Петербург. Он почувствовал себя плохо 18 июля в районе поселка Караул. Отмечается, что эвакуировали на вертолете сначала в Норильск в сопровождении врачей Таймырской районной больницы, а затем перевезли в Красноярск.

Ранее трое туристов пропали на Камчатке после того, как отправились в плавание по реке на самодельном катамаране. В последний раз их видели около острова Собачий. Как отметил канал, среди пропавших — известный путешественник из Москвы Сергей Лекай, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из Дмитрова.