В Краснодарском крае вспыхнула база отдыха МЧС: пожар произошел на базе отдыха в станице Голубицкая Краснодарского края

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В станице Голубицкая Краснодарского края загорелась база отдыха, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, огонь распространился на площади 1 тысячи квадратных метров.

В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел в заброшенном двухэтажном здании в башкирском селе Кушнаренково. Сгорел дом прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина, которую построили в начале XIX века. Возгорание началось на двух этажах: первый был каменный, второй — бревенчатый. Сама усадьба повреждений не получила. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, на северо-востоке столицы рядом со станцией метро «Бутырская» вспыхнул крупный пожар в 22-этажном жилом доме в строящемся ЖК «Руставели». Над строением был заметен черный столб дыма. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар начался в торговом центре в Хабаровске. В пресс-службе МЧС России пояснили, что загорелась кровля здания. Самостоятельно вышли на улицу 270 человек. На месте работали 20 специалистов и 10 единиц техники. Представители МЧС не назвали площадь, на которую распространился огонь.