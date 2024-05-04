В Москве загорелся строящийся жилой комплекс около метро «Бутырская»

На северо-востоке столицы рядом со станцией метро «Бутырская» вспыхнул крупный пожар, сообщает столичное управление МЧС. Очевидцы засняли, как одно из зданий дымится. Telegram-канал «Моя Москва» опубликовал кадры с места происшествия.

Предположительно, горит 22-этажный жилой дом в строящемся ЖК «Руставели» по адресу улица Добролюбова, дом 1. Над строением заметен черный столб дыма. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало. Причины случившегося выясняются.