В Хабаровске вспыхнул торговый центр МЧС РФ: кровля торгового центра загорелась в Хабаровске

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Пожар начался в торговом центре в Хабаровске, сообщила пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, горит кровля здания.

Самостоятельно вышли на улицу 270 человек. На месте работают 20 специалистов и 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, — следует из опубликованного сообщения.

Представители МЧС не назвали площадь, на которую распространился огонь. Информации о пострадавших также не было.

Ранее стало известно, что в Новосибирске сотрудники МЧС России боролись с крупным пожаром, который возник на складе автозапчастей площадью 4000 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано более 50 специалистов и 16 единиц техники.

До этого трое детей были спасены из пожара, который начался в пятиэтажном жилом доме в Восточном округе Москвы. По данным МЧС, в горящей квартире находились девочка и двое мальчиков. Один ребенок был госпитализирован. Пожар разгорелся на площади 40 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 специалиста и девять единиц техники.

Кроме того, еще одно возгорание было зарегистрировано в Подмосковье в Раменском. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, пламя охватило производственное здание и часть открытой площадки.