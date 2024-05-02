В Москве пожарные спасли от огня троих детей МЧС: огнеборцы спасли троих детей при тушении пожара в Восточном округе Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое детей были спасены из пожара, который начался в пятиэтажном жилом доме в Восточном округе Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России. По информации ведомства, в горящей квартире находились девочка и двое мальчиков.

В Восточном округе столицы на третьем этаже пятиэтажки загорелись вещи и мебель. Огонь перекинулся на балконы верхних этажей. В горящей квартире находились только дети: 3-летняя девочка и мальчики 3 и 4 лет, — говорится в сообщении.

Один ребенок был госпитализирован. Пожар разгорелся на площади 40 квадратных метров, в тушении были задействованы 34 специалиста и девять единиц техники. По предварительной причине, к инциденту могла привести детская шалость с огнем, уточнили в ведомстве.

В минувший вторник, 30 апреля, к общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве подъехали пять пожарных машин. Спасатели прибыли на место после сообщения о взрыве в здании. Жильцов корпуса № 12 общежития РУДН эвакуировали около 22:30 мск. Очевидцы утверждали, что сначала был слышен хлопок, после чего сработала пожарная сигнализация.

До этого еще один пожар в Подмосковье был зарегистрирован в Раменском, площадь возгорания превысила отметку в две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, огонь охватил производственное здание и часть открытой площадки.