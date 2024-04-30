Появились кадры пожара на складе в подмосковном Раменском Прокуратура: площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,3 тыс. кв. метров

Фото: t.me/mosoblproc*

Пожар на складе в подмосковном Раменском распространился на площади свыше 2000 кв. метров, сообщила городская прокуратура. Кадры с места происшествия попали на видео, которое представило РИА Новости.

По данным прокуратуры, огонь распространился на производственное здание и часть открытой площадки. Площадь пожара выросла до 2,3 тысячи квадратных метров.

Утром, 30 апреля, пламя охватило склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара составляла 2000 кв. метров. Самостоятельно со склада эвакуировались 30 человек.

В МЧС России уточнили, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Специалисты предотвратили дальнейшее распространение пламени. На месте работали порядка 70 сотрудников и 22 единицы техники.

В башкирском селе Кушнаренково ранее чуть не сгорело дотла заброшенное двухэтажное здание. Пламя охватило сначала каменный, а затем бревенчатый этаж. Оказалось, что пожар охватил дом прислуги на территории старинной дворянской усадьбы помещика Топорнина. Постройка датируется началом XIX века. Пожар начался в ночь с 27 на 28 апреля на улице Мичурина.