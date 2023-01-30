В Краснодаре задержали супругов за разговор о военных действиях

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В ресторане «На дровах» в Краснодаре задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за разговор о военных действиях, сообщает ОВД-Инфо (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на дочь пары Арину Опарину. По ее словам, родители между собой обменивались антивоенными высказываниями, после чего в заведение прибыл наряд полиции.

ОВД-инфо пишет, что диалог супругов не устроил одного из гостей ресторана. По словам Овчинниковых, приехавшие на место инцидента полицейские уложили их на пол в наручниках и удерживали около часа, после чего отвезли в ОВД Западного округа.

Там на супругов составили протоколы о мелком хулиганстве и, как они рассказали, прямо назвали причиной задержания высказывания в ресторане.

Овчинникову отпустили в 05:26, поскольку дома ее ждала малолетняя дочь, за которой присматривали посторонние люди. Суд назначили на 8 утра 30 января.

Ранее в Минске задержали сценаристку сериала «Папины дочки» Юлию Грицкевич. По информации «Наша Нива», причиной стала публикация комментариев в чатах, разжигающих неприязнь к россиянам и силовикам.