В Калужской области упал и взорвался неопознанный объект Калужский губернатор Шапша сообщил о взрыве при падении неопознанного объекта

Фото: youtube. com/Global Look Press

Утром 2 июня в Калужской области упал и сдетонировал неопознанный объект, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, в результате взрыва пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Сегодня в 06:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали, — написал калужский губернатор.

Накануне в Дзержинском районе Калужской области рухнул и взорвался беспилотник. В правительстве региона рассказали, что на месте падения дрона образовалась воронка и загорелась трава. Пострадавших нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.