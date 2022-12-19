В Иркутске появились билборды с призывами искать украинских «шпионов» В Иркутске появились билборды с предложением вычислять «шпионов» с Украины среди друзей

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В Иркутске появились билборды с призывами искать украинских «шпионов» среди друзей, сообщает Telegram-канал «Иркутский блог». «Проверять» людей предлагается через произношение слов Сыктывкар и Башкортостан.



На баннере написано: «Тест на шпиона: проверь друга одним словом!» Размещенный там же QR-код ведет на пост в Telegram-канале благотворительного фонда «Звезда». В нем рассказывается об определении русских в Украине словом «паляниця», которое якобы способен правильно произнести только украинец. В свою очередь автор поста предложил проверять на принадлежность к России словами «Сыктывкар» и «Башкортостан».

Забавно, как легко мы произносим даже в голове эти слова, а вот те, кому не близка география нашей страны — увы, сразу проколятся, — написано в посте.

Ранее украинец напал на соотечественника в бруклинском баре, приняв его за русского, и начал заставлять его и его друзей произнести слово «паляница», которое носители русского языка произносят с ошибкой. Далее он схватил две бутылки пива и ударил ими соотечественника в шею и лицо. Напавшему предъявлено обвинение по статьям о совершении преступления на почве национальной ненависти.