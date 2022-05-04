В Нью-Йорке украинец напал на земляка в баре, заподозрив в нём русского

Фото David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нью-Йорке украинец напал на соотечественника в бруклинском баре, приняв его за русского. Он порезал его лицо и шею разбитой бутылкой за то, что тот говорил на русском языке, пишет газета New York Post. Сейчас напавшему предъявлено обвинение по статьям о совершении преступления на почве национальной ненависти.

У Андрея Мелешкова, который родился и вырос на востоке Украины, русская мать. Он рассказал, что был в караоке-баре Signature в Шипсхед-Бей, отмечал день рождения друга <...>, когда 31-летний Олег Сулима сел за его столик и начал осыпать его и его друзей ругательствами, — отмечает издание.

По информации газеты, Сулима обвинил Мелешкова в том, что тот «выглядит как русский», на что тот сообщил, что он украинец, но земляк не поверил.

Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его всё больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы, — рассказал пострадавший газете.

После чего, как пишет издание со ссылкой на следователей, Сулима начал заставлять Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» (вид украинского хлеба). По мнению украинцев, носители русского языка произносят с ошибкой. При этом он грозил, что в том случае, если они произнесут его неправильно, он с ними «разберётся».

Далее он он схватил две бутылки пива и ударил ими Мелешкова в шею и лицо.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на полицию Нью-Йорка, данный инцидент случился 25 апреля около 03:40 утра.

Потерпевший находился на месте с группой людей в момент, когда обвиняемый подошёл к нему и начал с ним словесную перепалку. Затем он попытался схватить бутылки со стола жертвы, разбил их и ударил потерпевшего одной из бутылок, — рассказали в полицейском управлении.

Там отметили, что Сулима арестован, расследование проводится по факту возможного преступления на почве ненависти.

Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, касающимся преступления на почве ненависти, по одному пункту, касающемуся угрозы преступлением на почве ненависти, — отметили в ведомстве.

Кроме того, Сулима обвиняется в незаконном хранении оружия.

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