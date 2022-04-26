Украинцы избили россиянку на Пасху в Афинах

В Греции группа украинцев напала на российского историка и археолога Оксану Маряхину в день празднования Пасхи. Об этом сама россиянка рассказала в беседе с РИА Новости. По словам девушки, она пыталась разнять потасовку, которая произошла между украинской компанией и её приятелями, однако в итоге её ударили в лицо кастетом или каким-то железным предметом.

Маряхина отметила, что инцидент произошёл на пляже Агиос Космас в Афинах. Она была там в компании друзей, на некотором расстоянии находилась украинская компания, их было человек 30.

В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно «слава Украине», наши ребята — их осталось двое — крикнули «слава России», — сказала она.

Она отметила, что в ответ со стороны украинской компании посыпалась нецензурная брань, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках.

Я пыталась разнять [потасовку], и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на рёбрах, — указала Маряхина.

Девушка отметила, что уже написала заявление в полицию, в ближайшее время она намерена снять побои и судмедэксперта. По её словам, в результате потасовки она получила сотрясение, у неё разбита голова и лицо.

В январе на российскую туристку напали в Мексике. Инцидент произошёл в штате Чиапас на юге страны. По версии местной прокуратуры, пртестующие потребовали от женщины оплату проезда по перекрытой дороге. Россиянка отказалась платить, после этого её избили.