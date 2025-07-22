В двух российских аэропортах временно не летают самолеты

В двух российских аэропортах временно не летают самолеты Росавиация: аэропорты Самары и Калуги временно ограничили полеты судов

Аэропорты Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево) приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. На данный момент причины для принятия таких решений не озвучиваются.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил представитель федеральной авиационной службы.

В настоящее время точные сроки возобновления нормальной работы аэропортов не уточняются. Пассажирам, чьи рейсы могли быть затронуты ограничениями, рекомендуется уточнять информацию у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что на запасные аэродромы с утра 20 июля и до утра 21 июля были отправлены 59 самолетов, которые изначально летели в Москву. Снижение по сравнению с предыдущим днем составило 56%. До этого по меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы. Такая ситуация в авиагаванях сложилась на фоне непогоды в столице.

Кореняко также давал рекомендации гражданам, которым пришлось несколько часов просидеть в самолете. Он посоветовал набраться терпения, так как безопасность полетов — это главный приоритет.