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22 июля 2025 в 04:45

В двух российских аэропортах временно не летают самолеты

Росавиация: аэропорты Самары и Калуги временно ограничили полеты судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты Самары (Курумоч) и Калуги (Грабцево) приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. На данный момент причины для принятия таких решений не озвучиваются.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — добавил представитель федеральной авиационной службы.

В настоящее время точные сроки возобновления нормальной работы аэропортов не уточняются. Пассажирам, чьи рейсы могли быть затронуты ограничениями, рекомендуется уточнять информацию у авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что на запасные аэродромы с утра 20 июля и до утра 21 июля были отправлены 59 самолетов, которые изначально летели в Москву. Снижение по сравнению с предыдущим днем составило 56%. До этого по меньшей мере 127 авиарейсов задержали и еще 95 отменили в аэропортах Москвы. Такая ситуация в авиагаванях сложилась на фоне непогоды в столице.

Кореняко также давал рекомендации гражданам, которым пришлось несколько часов просидеть в самолете. Он посоветовал набраться терпения, так как безопасность полетов — это главный приоритет.

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