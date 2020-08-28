В доме-интернате в Томской области зафиксирована вспышка COVID-19

https://static.news.ru/photo/aa4edd54-e9ea-11ea-9092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очаг распространения коронавируса зафиксирован в одном из социальных учреждений Томской области, следует из сообщения пресс-службы администрации региона.

Как уточняется, речь идёт о доме-интернате закрытого типа в одном из районов области.

Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Все постояльцы с COVID-19 госпитализированы. Их состояние «разной степени тяжести», есть и бессимптомные случаи. Во всех помещениях учреждения уже провели дезинфекцию. Роспотребнадзор организовал расследование, по результатам которого будет установлен источник заражения.

Согласно последним данным, в Томской области установлены 5536 случаев COVID-19, выздоровели 4608 человек, от заболевания скончались 66.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина обновила антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. За 24 часа число заболевших возросло на 2481 человека, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии.

Наибольшее количество новых заражений приходится на долю Киева — 265. Кроме того, большое количество заболевших выявлено в Харьковской, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.