В Челябинской области ребенок умер после катания с горки на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области второклассница умерла после катания с горки на тюбинге, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, у девочки были диагностированы травмы грудной клетки.

Девочку доставили в больницу, предварительно, с травмой грудной клетки. Травму малышка получила во время катания с горки на тюбинге, которая образовалась после чистки снега, — говорится в сообщении.

В столичном районе Орехово-Борисово семиклассница скончалась на следующий день после катания с горки. По предварительной версии, причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность. Во время катания с горки девочка получила травму запястья. Инцидент произошел в ночь на 28 ноября на улице Маршала Захарова в Москве.

Ранее зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал разработать определенные правила техники безопасности при катании на «ватрушках». По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, но обезопасить катающихся нужно.