В Бурятии почти тысяча пар поженилась с начала мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регистрация брака

В Бурятии с начала мобилизации заключили брак 939 пар, еще 352 человека установили отцовство, сообщил «МК в Бурятии» со ссылкой на данные Управления ЗАГС региона. Профильные специалисты также проинформировали граждан, что регистрация брака производится только в присутствии будущих супругов.

Органами ЗАГС республики составлено 939 записей актов о заключении брака (17,8% от общего количества браков за 2021 год) и 352 записей актов об установлении отцовства (15,1% от общего количества установлений отцовства за 2021 год), — сообщило ведомство.

Также специалисты объяснили, что для установления отцовства необходимо наличие заявления от обоих родителей, которые на момент рождения ребенка не состояли в браке или заявление только от отца.

Ранее стало известно, что Семейный кодекс допускает возможность заключения брака в день обращения в ЗАГС при наличии особых обстоятельств. К ним относится и призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации. Руководитель органа ЗАГС может принять решение о регистрации брака непосредственно в день обращения. Для этого вместе с заявлением необходимо предоставить документ, подтверждающий наличие особого обстоятельства.

Как сообщили представители горячей линии «122», родственники мобилизованных теоретически могут навещать их в части, как это принято на срочной службе. Кроме того, из воинской части можно звонить родственникам со своего кнопочного телефона или с местного телефона. Но это можно сделать в определенное время и с разрешения командира.