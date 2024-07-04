В больницу Дербента с отравлением попали 10 несовершеннолетних спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больницу Дербента с отравлением попали 10 несовершеннолетних спортсменов, сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана. Семь из них уже выписали, оставшихся обещают отпустить домой 5 июля.

В Дербентской ЦГБ лечат троих детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции из детской спортивной команды, они готовятся к выписке на завтра, — говорится в сообщении.

Как отмечается, дети поступили в больницу с рвотой и диареей накануне. Предыдущий день они провели в дороге к месту соревнований.

Ранее сообщалось, что минимум 20 человек отравились после того, как поели в кафе MEXIKO в Братске. Утверждалось, что пострадавшие заразились кишечной инфекцией. Работа заведения была приостановлена. Отравившиеся пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Позднее Роспотребнадзор сообщил, что число пострадавших выросло до 32 человек. У 10 пациентов обнаружили ДНК сальмонелл.

В четверг, 4 июля, стало известно, что директора кафе задержали. 62-летний мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он был помещен в изолятор временного содержания.

До этого острую кишечную инфекцию выявили у детей, находящихся в лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии. К настоящему моменту с жалобами на отравление обратились несколько человек.