Десятки человек отравились после обедов в кафе Братска Больше 20 человек заразились кишечной инфекцией в кафе Братска

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

По меньшей мере 20 человек отравились после того, как поели в кафе Братска Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, пострадавшие заразились кишечной инфекцией. Сейчас заведение под названием «Мехико» временно закрыли.

Отмечается, что все отравившиеся находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них пятеро детей. Роспотребнадзор взял соответствующие пробы и смывы в общепите. Возбуждено уголовное дело.

Ранее острая кишечная инфекция (ОКИ) была выявлена у детей, находящихся в лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии. Региональное управление Роспотребнадзора намерено провести санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с произошедшим. К настоящему моменту с жалобами на отравление обратились несколько человек.

До этого деятельность курского суши-бара Sushi King была временно остановлена на два месяца из-за подозрений в массовом отравлении продукцией заведения. По меньшей мере 13 клиентов ресторана отравились роллами, восемь пострадавших были госпитализированы, у нескольких пациентов был обнаружен сальмонеллез.

Экс-сотрудники заведения заявили, что в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. Вопросы вызывало и качество рыбы.