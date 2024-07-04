Директора кафе задержали после массового отравления в Братске Директор кафе MEXIKO в Братске задержан по делу о массовом отправлении людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор кафе MEXIKO в Братске, где произошло массовое отравление людей, был задержан, сообщили в СУ Следственного комитета России по Иркутской области. 62-летний мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он был помещен в изолятор временного содержания.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, в порядке ст. 91 УПК РФ задержан. 62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минимум 20 человек отравились после того, как поели в кафе MEXIKO в Братске. Утверждалось, что пострадавшие заразились кишечной инфекцией. Работа заведения была приостановлена. Отравившиеся пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

Позднее Роспотребнадзор сообщил, что число пострадавших при массовом отравлении в Братске выросло до 32 человек. У 10 пациентов обнаружили ДНК сальмонелл. Специалистами также были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, среди отравившихся восемь детей.