В российском городе увеличилось число подхвативших сальмонеллез в кафе Число отравившихся в кафе Братска увеличилось до 32

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое отравление произошло в городе Братске: 32 человека почувствовали себя плохо после посещения кафе MEXIKO, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. В больнице с гастроэнтеритом средней и легкой степени тяжести находится 31 пострадавший. У 10 заболевших нашли ДНК сальмонелл.

Специалисты провели исследование и выявили нарушения требований санитарного законодательства, в их числе проблемы с технологическими процессами. Так, организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС «Цербер», поэтому для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, которые бы подтверждали ее качество и безопасность. Роспотребнадзор приостановил работу кафе, материалы дела переданы в суд.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что среди отравившихся восемь детей. По его словам, сейчас в Братске работает команда областного Минздрава. Главные внештатные специалисты по инфекционным болезням Владимир Хабудаев и Инесса Борищук на месте оказывают методическую и консультационную помощь.

Ранее на два месяца была остановлена деятельность курского суши-бара Sushi King. По меньшей мере 13 клиентов ресторана отравились роллами, восемь пострадавших были госпитализированы, у нескольких пациентов был обнаружен сальмонеллез. При этом в меню можно было найти роллы с названиями, созвучными с инфекционными заболеваниями: «Стафилококкай», «Хот-Стафилоккокай» и «Стрептококаи». Их названия созвучны со стафилококком и стрептококком, которые являются опасными патогенами.