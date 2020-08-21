В Башкирии оценили влияние пандемии на реализацию нацпроектов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров в кулуарах второго Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020» рассказал корреспонденту NEWS.ru, как ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, отразились на реализации нацпроектов (НП) в регионе.

Ситуация, связанная с пандемией и введением ограничительных мер, оказала влияние на достижение показателей и результатов по проектам «Жильё и городская среда», а также отсрочила проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Однако правительством республики приняты меры для обеспечения исполнения всех мероприятий нацпроектов, реализуемых на территории Башкирии, — сообщил Назаров.

Он уточнил, что на реализацию региональных проектов в 2020 году было предусмотрено около 32 млрд рублей. Из них федеральных средств — более 20,9 млрд рублей.

Шоковый удар, который испытали экономики всех стран мира, не мог не повлиять и на российскую и, следовательно, башкирскую экономику. Тем не менее по многим проектам были достигнуты значимые результаты. Например, 22,3 тысячи семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением детей (по НП «Демография»). Введены в эксплуатацию пристрой к хирургическому корпусу в ГБУЗ РКОД (НП «Здравоохранение»), средняя школа на 640 мест, совмещённая с детским садом на 160 мест в с. Чесноковка Уфимского района РБ (НП «Образование»), мусоросортировочный комплекс в Иглинском районе (НП «Экология»). Капитализация Башкирской микрокредитной компании увеличена до 823 млн руб. (НП «МСП»), — констатировал собеседник NEWS.ru.

При этом 71 предприятие республики, добавил он, вовлечено в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Расширен механизм поддержки несырьевых экспортёров посредством возмещения части затрат, связанных с международной сертификацией продукции, разработан «экспортный кешбэк» (предоставление гранта по выполненным экспортным контрактам) в рамках НП «Международная кооперация и экспорт», также сообщил Назаров.

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020» состоялся 19–20 августа в башкирском городе Сибае. В различных мероприятиях приняли участие представители федеральных и региональных государственных органов, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы и общественные деятели. Ключевым событием стало пленарное заседание «INNOREGION: Города, в которых хочется жить». В нём приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Также официальная делегация «Зауралье-2020» приняла участие в закладке камня в честь начала строительства Детского центра реабилитации и оздоровительного лагеря «Шифа».