В Башкирии мужчина убил подругу и обнимал ее труп

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В городе Салавате местный житель до смерти избил женщину, а после обнимался с ее телом, передает Telegram-канал Mash Batash. Побои попали на камеру очевидцев из дома, рядом с которым произошла драка. Мужчина избивал пострадавшую на улице, а после завел домой. Свои удары он чередовал требованием надеть шапку.

На место прибыли полицейские, но дверь в квартиру никто не открывал. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и обнаружили в квартире обнаженный труп женщины, которую обнимал подозреваемый.

По предварительным данным, мужчина в момент совершения преступления был под веществами. Он задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал SHOT уточняет, что убийство произошло на почве ревности. Известно, что подозреваемому 36 лет.

Ранее житель Краснодарского края облил бензином любовницу и поджег ее. Инцидент произошел 23 апреля в районе хутора Память Ленина. После поджога мужчина выволок 43-летнюю женщину на улицу и оставил ее в бессознательном состоянии. Позже пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Известно, что убийству предшествовал конфликт во время распития алкогольных напитков.