В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тувой

В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тувой «Ангара»: у авиакомпании нет данных о найденных обломках Ан-24 под Тувой

«Ангара» не располагает информацией о найденных обломках самолета Ан-24 в Амурской области, заявили NEWS.ru в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что связь с воздушным судном потеряна, а поисковые операции продолжаются.

У меня нет такой информации (о найденных обломках. — NEWS.ru). Все, чем мы располагаем на данный момент, — с самолетом потеряна связь, ведутся поиски. Другой информации у меня нет, — пояснили в «Ангаре»,

Ранее сообщалось, что в аэропорту Благовещенска в Амурской области, откуда вылетел разбившийся самолет Ан-24, и в авиакомпании «Ангара» проводятся следственные действия. Следователи изучают документы, изымают образцы топлива.

Военный эксперт заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что причиной крушения Ан-24 в Амурской области могли стать критичные метеоусловия. По его словам, если самолет попал в грозовой фронт, то мог получить разряд, приведший к пожару на борту и отказу двигателей. Он добавил, что могла появиться незначительная нештатная ситуация, которая усугубилась из-за метеоусловий.