Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 10:45

В «Ангаре» ответили на сообщения о найденных обломках Ан-24 под Тувой

«Ангара»: у авиакомпании нет данных о найденных обломках Ан-24 под Тувой

Самолет авиакомпании «Ангара» Самолет авиакомпании «Ангара» Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ангара» не располагает информацией о найденных обломках самолета Ан-24 в Амурской области, заявили NEWS.ru в пресс-службе авиакомпании. Там отметили, что связь с воздушным судном потеряна, а поисковые операции продолжаются.

У меня нет такой информации (о найденных обломках. — NEWS.ru). Все, чем мы располагаем на данный момент, — с самолетом потеряна связь, ведутся поиски. Другой информации у меня нет, — пояснили в «Ангаре»,

Ранее сообщалось, что в аэропорту Благовещенска в Амурской области, откуда вылетел разбившийся самолет Ан-24, и в авиакомпании «Ангара» проводятся следственные действия. Следователи изучают документы, изымают образцы топлива.

Военный эксперт заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что причиной крушения Ан-24 в Амурской области могли стать критичные метеоусловия. По его словам, если самолет попал в грозовой фронт, то мог получить разряд, приведший к пожару на борту и отказу двигателей. Он добавил, что могла появиться незначительная нештатная ситуация, которая усугубилась из-за метеоусловий.

Ан-24
самолеты
крушения
Амурская область
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
К чему снится прерывание беременности? Мужской и женский взгляд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 июля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.