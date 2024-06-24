В «Альфе» объяснили, почему не удалось предотвратить теракты в Дагестане Ветеран «Альфы» Гончаров: спецслужбы не знали о готовящемся теракте в Дагестане

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Предотвратить готовящийся теракт в Дагестане не удалось, так как спецслужбы не получали необходимых данных, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что в регионе в целом очень сложно работать с агентурой.

Среди нападавших были сыновья главы одного из районов Дагестана, поэтому неудивительно, что теракты не удалось предотвратить. Спецслужбы не получали информацию, там в принципе очень сложно работать с агентурой, — пояснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» отметил, что Северный Кавказ остается «огнеопасным» регионом. По его словам, пока не будет реальных успехов в зоне специальной военной операции, представители США продолжат создавать проблемы для России в различных регионах страны.

Как был регион «огнеопасным», таким и остался. До тех пор, пока у нас не будет реальных успехов в СВО, а не позиционной войны, мы будем иметь те проблемы, которые американцы будут создавать нам в различных регионах нашей страны, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что сыновья задержанного экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые участвовали в теракте, занимались строительным бизнесом. Они были связаны с компанией «Ров-строй».