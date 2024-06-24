Стало известно, чем занимались сыновья задержанного Омарова до теракта Mash: сыновья задержанного Омарова занимались строительным бизнесом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сыновья задержанного экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова занимались строительным бизнесом. По информации канала, они были связаны с компанией «Ров-строй».

В публикации уточняется, что большинство предприятий семьи Омаровых находилось в их родном селе Сергокала. По информации Mash, под их руководством проводили реставрации, а также благотворительные проекты и строительство детсадов.

Канал уточнил, что один из братьев Омар Омаров также был начальником МФЦ в Махачкале. В публикации сообщается, что он знал о приверженности своих родственников (Османа и Адиля Омаровых) ваххабитским взглядам. По данным Mash, Осман Омаров проживал полтора года в Турции, где его и завербовали.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» исключила из своих рядов главу Сергокалинского района за дискредитирующую партию действия. СМИ писали, что его сыновья и племянник участвовали в теракте в Махачкале.

Самого Омарова задержали накануне. Это случилось после того, как в ликвидированных боевиках опознали его детей. Также в его доме прошли обыски. Telegram-канал Baza сообщил, что глава Сергокалинского района Дагестана признался на допросе, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет.