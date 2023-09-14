Уничтожена станция обнаружения воздушных целей ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили станцию обнаружения воздушных целей ВСУ

Фото: МО РФ

Штурмовик Су-25СМ ВКС России в зоне специальной военной операции

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинскую станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в Минобороны России. Кроме того, были поражены два пункта управления и уничтожен склад боеприпасов.

В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах. Также истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что вертолеты и штурмовики группировки «Запад» ВС России нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по живой силе и технике украинской армии на Купянском направлении. Также российские военные отразили две штурмовые атаки ВСУ в направлении Берестовое. Кроме этого, в результате контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали украинскую самоходную установку 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаного и Синьковки.