Умер заразившийся коронавирусом министр АПК Свердловской области Дегтярёв

https://static.news.ru/photo/01839f18-cc1f-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дегтярев Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашёв рассказал о смерти министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, у которого ранее был выявлен коронавирус.

Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус, — написал Куйвашёв на своей странице в Instagram.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшего. Он подчеркнул, что врачи боролись за жизнь Дегтярёва, но его не удалось спасти. Последнее время он был подключён к аппарату ИВЛ.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико считает, что новая вспышка коронавирусной инфекции произойдёт в ноябре 2020 года. По его словам, вирус адаптируется к населению и новая волна будет слабее.

За последние сутки коронавирусную инфекцию в России выявили у 5862 человек. У 25,9% больных не было никаких симптомов заболевания. В стране за сутки выздоровели 9669 человек, умерли 165 заболевших.

Больше всего новых инфицированных в Москве — 638 человек. Следом идут Свердловская область с 234 заражёнными, Ханты-Мансийский автономный округ — там диагноз поставлен 221 человеку, Нижегородская область, где выявили 217 заражённых, и Санкт-Петербург с 186 новыми случаями инфицирования.

Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 789 190 человек, излечились 572 053, умерли 12 745.