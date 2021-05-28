Ульяновский губернатор изменил указ о вакцинации после протестов

https://static.news.ru/photo/c2f3e5ae-bfda-11eb-8a5c-96000091f725_660.jpg Алексей Русских Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

И. о. губернатора Ульяновской области Алексей Русских изменил указ о переводе непривитых от коронавируса сотрудников на дистанционную работу, передаёт «Коммерсант». Накануне в городе начались протесты против этого решения, которое жители назвали «принудительной вакцинацией».

В местной администрации журналистам рассказали, что причиной изменения документа стали жалобы предпринимателей. Бизнесмены пожаловались, что не смогут исполнить требования властей.

Изменения, которые внесут в документ, предусматривают введение переходного периода, в течение которого не будут проводиться проверки. Кроме того, местному Минздраву поручат организовать выездные пункты по вакцинации.

Накануне в Ульяновске прошли одиночные пикеты против принудительной вакцинации от коронавируса. Указ главы региона содержит требование для работодателей перевести своих сотрудников на дистанционку, если число привитых и переболевших среди них составляет меньше 60%. В этом случае нужно отправить на удалёнку не меньше 40% из числа людей без антител.

Если число вакцинированных и переболевших в компании достигает 60% или больше, перевести на дистанционную работу нужно не меньше 10% из тех, кто не получил прививку.

Эти правила не распространяются на работу органов исполнительной власти, органов судебной системы, прокуратуры, Следственного комитета, а также органов, осуществляющих полномочия в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.