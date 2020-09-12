Улицы Читы затопило после дождя

Водители Читы жалуются на затопление городских улиц. Лужи, по которым могут проехать не все автомобили, образовались после дождя.
Видеоролики с машинами, колёса которых покрывает вода, опубликованы на YouTube. Кадры были сняты на улице Ивановская.
Аналогичная ситуация зафиксирована около микрорайона Октябрьский.
По информации «МК в Чите», из-за большого количества воды на дорогах 13 троллейбусов
Ранее NEWS.ru писал, что Приморье стало первым регионом России, в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
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