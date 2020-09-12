Улицы Читы затопило после дождя

https://static.news.ru/photo/309be474-f5cb-11ea-bf40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водители Читы жалуются на затопление городских улиц. Лужи, по которым могут проехать не все автомобили, образовались после дождя.

Видеоролики с машинами, колёса которых покрывает вода, опубликованы на YouTube. Кадры были сняты на улице Ивановская.

Аналогичная ситуация зафиксирована около микрорайона Октябрьский.

По информации «МК в Чите», из-за большого количества воды на дорогах 13 троллейбусов встали , так как не могут доехать до депо. В троллейбусном управлении сообщили, что передали информацию местным властям и ждут решения. Однако вода на дорогах не убавляется, а только прибывает.

Ранее NEWS.ru писал, что Приморье стало первым регионом России, в котором наступило бабье лето. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.