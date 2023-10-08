Украинский военный назвал самое страшное оружие России Пленный ВСУ назвал РСЗО «Солнцепек» самым страшным оружием ВС России

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Реактивная система залпового огня «Солнцепек» является самым страшным оружием России, заявил РИА Новости пленный военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко. Он отметил, что не видел запуск этой РСЗО, однако наблюдал последствия, которые она может нанести противнику.

Я не сталкивался с этими «Солнцепеками», но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили, — сказал Мельниченко.

Ранее телеканал CNN сообщил, что российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» неуязвима перед современными средствами ПВО, а также имеет почти неограниченную дальность.

До этого в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что ракета не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка.

По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке. Он предположил, что она получит ядерный заряд в «десятки или сотни мегатонн». Суконкин объяснил, что технология предназначена для уничтожения стратегически важных объектов. Военный эксперт заявил, что такие ракеты дополнят российскую ядерную триаду, ничего не заменяя, поскольку у нее принципиально другая тактика применения.