В США испугались новейшей российской ракеты CNN: российская ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» не может быть перехвачена системой ПВО, сообщает CNN. Отмечается, что она имеет почти неограниченную дальность.

Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для систем противоракетной обороны, — говорится в сообщении.

Ранее в издании The New York Times сообщали, что Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что ракета с ядерным двигателем не нуждается в таких носителях, как самолет или подводная лодка, из-за дальности полета.

По его словам, скорее всего, базироваться она будет под землей или на наземной мобильной установке. Он предположил, что она получит ядерный заряд в «десятки или сотни мегатонн». Суконкин объяснил, что технология предназначена для уничтожения стратегически важных объектов.

Военный эксперт заявил, что такие ракеты дополнят российскую ядерную триаду, ничего не заменяя, поскольку у нее принципиально другая тактика применения. Он добавил, что работы над такими ракетами велись в США еще в 70-е, но их заморозили из-за отсутствия необходимых технологий.