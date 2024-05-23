Украинский дрон-камикадзе атаковал работающую в полях сельхозтехнику Богомаз: в Брянской области тракторист получил легкую контузию после удара БПЛА

Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по сельхозтехнике, работающей в полях села Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Противник использовал беспилотник-камикадзе. По словам губернатора, в результате атаки водитель техники получил легкую контузию.

Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию, — говорится в сообщении.

Пострадавшему трактористу оказали медицинскую помощь. При этом сама техника была серьезно повреждена при взрыве беспилотника. Сейчас на месте атаки работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Брянской областью. Кроме того, дрон такого же типа сбили над Белгородской областью.

Также ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе БПЛА по селу Красный Восток, в результате погибла местная жительница. Ее тело нашли под завалами.