Тело женщины нашли под завалами после детонации беспилотника ВСУ Гладков: в Белгородской области при детонации украинского БПЛА погибла женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины ударили по Белгородской области беспилотниками самолетного типа, система противовоздушной обороны сбила один дрон над селом Красный Восток, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Обломки аппарата упали на частный жилой дом, произошла детонация, в результате взрыва погибла местная жительница.

В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — над селом Красный Восток сбит БПЛА самолетного типа. В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины, — написал Гладков.

Губернатор принес соболезнования родственникам и близким погибшей. Он добавил, что обломками взорвавшегося беспилотника также были посечены близлежащие дома. На месте падения БПЛА работают оперативные службы, осуществляется подомовый обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По информации СМИ, в административном центре области прогремела серия из нескольких десятков взрывов.