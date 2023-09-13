Украинская армия за сутки 98 раз атаковала территорию ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины за сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, говорится в заявлении пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак ВСУ погиб мирный житель в Киевской районе Донецка.

За истекшие сутки Представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru). Поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Киевском районе Донецка, Ясиноватой и Керменчике, — говорится в сообщении.

Кроме этого, были повреждены восемь жилых домов в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 284 боеприпаса.

Ранее находящийся в зоне боевых действий американский военкор Патрик Ланкастер рассказал, что Вооруженные силы Украины намеренно атакуют гражданские объекты в Донецке. По его словам, мирные жители погибают ежедневно. Киевские власти и военные презирают жителей Донбасса, заявил журналист. Они утверждают, что эти территории якобы все еще принадлежат Украине.