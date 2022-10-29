«Уговоры закончены»: Развожаев разберется со снимающими видео работы ПВО Развожаев: жителями Севастополя, снимающими видео работы ПВО, будут заниматься спецслужбы

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С жителями Севастополя, которые продолжают снимать видео работы систем противовоздушной обороны в городе, будут работать сотрудники спецслужб, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, он неоднократно требовал от севастопольцев не выкладывать в Сеть записи со взрывами, однако сейчас «время уговоров закончено».

Я обращался, и представители Министерства обороны, и спецслужбы, потому что это делать не нужно. Тем не менее это продолжается. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать систему обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено. Те, кто до сих пор не понял — с ними будет проводиться специальная работа, — сказал Развожаев.

Также он отметил, что все ранее доступные для обычных людей трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты. Такое же ограничение коснутся и камер, которые покупаются в пакетах с телевизионными приложениями. Запреты будут действовать до тех пор, пока в городе не отменят средний уровень реагирования.

29 октября Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.