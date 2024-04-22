Ученый предупредил о риске радиационного заражения из-за паводка в Кургане Ожаровский: затопление урановой скважины в Кургане чревато токсичным заражением

Фото: МЧС России/ТАСС

Возможное затопление урановой скважины в Курганской области может привести к радиационному заражению местности, предупредил в разговоре с RTVI эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. По его словам, на факт ЧП указывают снимки, опубликованные губернатором региона на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Есть космоснимки, которые публиковал сам губернатор. Если навести курсор на ориентир, — бывший колхоз «Труд и знание», ближайший к месторождению населенный пункт, — там сама деревенька на холме, скважина затоплена, — сказал он.

Ожаровский отметил, что на этом месторождении наблюдается высокий напор у подземных горизонтов, где расположены урановые залежи. По его словам, в 1980-е годы там были замечены десятиметровые фонтаны уранового раствора. В советские времена было решено не разрабатывать месторождения на этом месте из-за высокого напора и близости к пойме реки, добавил эксперт. Он также подчеркнул, что в случае с Тоболом предельно допустимая концентрация опасных веществ может быть не нарушена, так как это полноводная река.

Но это не означает, что все безопасно. Просто вам добавили в небольших количествах очень злобное вещество — для кого-то из потребителей, кто получит воду в кране с ураном, — рассказал ученый.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне утром сообщил, что вода в Кургане стабилизировалась, ее уровень начал снижаться. Главной задачей, по его словам, остается удерживание дамбы до снижения уровня воды ниже опасной отметки.