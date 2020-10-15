Уборщица, ставшая главой поселения, сдала тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/1b0f21cc-0ef6-11eb-a5cb-fa163e074e61_660.jpg Марина Удгодская Фото: Марина Удгодская /vk.com

В администрации Чухломского муниципального района Костромской области опровергли карантин выигравшей выборы уборщицы Марины Удгодской. Поводом мог стать визит Ксении Собчак.

Ранее сообщалось, что Удгодскую, которая занимает должность главы Повалихинского сельского поселения, поместили на карантин после встречи с телеведущей, у которой обнаружили коронавирус. Самая Марина уверена, что заболела, поскольку почувствовала себя плохо.

Как работала, так и работает. Поскольку она была в общении с Ксенией Собчак, которая заболела, у неё взяли анализ. Он ещё не готов, — цитирует РБК сообщение администрации Чухломского муниципального района.

На выборах в единый день голосования жители Повалихинского поселения в Костромской области избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, которая выдвинула кандидатуру по просьбе бывшего руководителя посёлка.

Как писал NEWS.ru, местные жители рассказали, что голосовали за Удгодскую в качестве протеста против бывшего главы администрации, хотя конкретных причин недовольства его работой они назвать не смогли, указывает издание.