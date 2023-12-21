Трое детей погибли в результате ДТП в Ростовской области Двое взрослых и три ребенка погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Авария произошла вечером 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов — Ставрополь».

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля Volkswagen и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения. Пассажир 2009 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, где в последствии скончалась от полученных травм, — рассказал собеседник агентства.

Ранее женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус. Несовершеннолетних осмотрели медики, информации о наличии или характере травм не поступало.

Также сообщалось, что десять детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем под Уфой. Восемь пострадавших детей и взрослый доставлены в больницы. Автобус Higer, который вез 25 детей на экскурсию, врезался в грузовик Shacman, остановившийся для поворота. Возраст пострадавших детей составляет от шести до девяти лет.