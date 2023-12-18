Десять детей пострадали в ДТП в Башкирии

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Десять детей и один взрослый пострадали в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем под Уфой, сообщает ТАСС Минздрав Башкирии. Восемь пострадавших детей и взрослый доставлены в больницы.

В автобусе было 25 человек, из них 11 пострадавших — 10 детей и один взрослый водитель. 8 детей доставлены в РДКБ и ГДКБ № 17, один взрослый доставлен в ГКБ № 21 города Уфы, два официальных представителя детей отказались от госпитализации, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В пресс-службе ГИБДД республики уточнили, что ДТП произошло около полудня 18 декабря на Алексеевском шоссе. По данным ведомства, автобус Higer, который вез 25 детей на экскурсию, врезался в грузовик Shacman, остановившийся для поворота. В ГИБДД добавили, что возраст пострадавших детей составляет от шести до девяти лет.

Накануне ДТП с участием школьного микроавтобуса произошло в Удмуртии. «Газель NEXT», в которой ехали на соревнования 17 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, столкнулась с легковым автомобилем. В результате пострадали семь человек, включая двоих детей.