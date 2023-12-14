Автобус с детьми перевернулся на Ставрополье

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В Ставропольском крае перевернулся автобус с девятью школьниками и двумя учителями, сообщает Госавтоинспекция региона. В результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что водитель выбрал неправильную скорость движения и не справился с управлением. По факту аварии началась проверка.

Около 05:30 утра на автодороге Рыздвяный — Казинка водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. <...> В салоне находились 9 детей в возрасте 14–16 лет и двое взрослых, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на место происшествия прибыл сменный автобус, который доставил пассажиров по домам. Водитель автобуса не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, но в момент ДТП был трезв.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий.