Внедорожник сбил на зебре двух подростков и врезался в автобус В Иваново женщина на внедорожнике сбила двух подростков и врезалась в автобус

Женщина за рулем внедорожника сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иваново, а затем врезалась в автобус, сообщило УМВД по региону. Несовершеннолетних осмотрели медики, информации о наличии или характере травм не поступало.

Иваново, район пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина водитель, управляя автомашиной Toyota RAV4, совершила наезд на двух мальчиков 10-ти и 15 лет. Ребята переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

По предварительной версии, после того, как водитель сбила несовершеннолетних, она потеряла контроль управления, и поэтому врезалась в пассажирский транспорт. По неподтвержденной информации, в салоне никто не пострадал. На место ДТП прибыла полиция.

Ранее в Москве водитель автомобиля Lexus сбил двух девушек на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Также в столице иномарка врезалась в припаркованный на проезжей части автомобиль. В результате ДТП два человека были зажаты между машинами. Они получили серьезные травмы. Мужчин доставили в больницу в тяжелом состоянии.