Двух мужчин зажало между машинами при наезде иномарки Прокуратура Москвы проводит проверку ДТП с двумя пострадавшими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Нижегородской улице в Москве иномарка врезалась в припаркованный на проезжей части автомобиль, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В результате ДТП два человека были зажаты между машинами. Они получили серьезные травмы.

Предварительно, на проезжей части произошло столкновение двух транспортных средств, после чего в них врезался автомобиль BMW под управлением 33-летнего мужчины. В результате дорожной аварии пострадали водители автомобилей, находившиеся на проезжей части. Они госпитализированы, — сообщили в прокуратуре.

Мужчин доставили в больницу в тяжелом состоянии. Прокуратура Юго-Восточного административного округа выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина погиб в результате ДТП на Садовом кольце, сообщила Госавтоинспекция Москвы. По данным ведомства, он переходил проезжую часть в неположенном месте, в результате чего попал под колеса иномарки. ЧП произошло рано утром 20 декабря на улице Земляной Вал.

До этого на западе столицы произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он врезался в столб на пересечении Веерной и Матвеевской улиц. Автобус следовал по маршруту № 329 от «Славянского бульвара» до «Тропарево». В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека.