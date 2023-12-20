Пешеход погиб после наезда иномарки в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина погиб после наезда иномарки на Садовом кольце, когда переходил проезжую часть в неположенном месте, сообщила Госавтоинспекция Москвы. ДТП произошло рано утром в среду, 20 декабря, на улице Земляной Вал. На месте аварии правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным в 7 часов утра на улице Земляной Вал в районе дома 48 водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода, после чего скрылся, не оказав помощи пострадавшему. Молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позднее сбежавший с места ДТП был задержан — им оказался уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Также в Петербурге кроссовер сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. Медики диагностировали у 64-летней пациентки перелом седалищной кости, у 80-летней — перелом правой голени.