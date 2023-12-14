Наезд иномарки на двух пенсионерок в Петербурге попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге кроссовер Geely сбил двух пожилых женщин и влетел в легковушку на встречной полосе, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Момент аварии на Народной улице попал на видео.

На кадрах видно, как иномарка подскакивает на поребрике, сносит дорожный знак и вылетает на разделительную полосу, где стоят пешеходы. После этого автомобиль врезался в Volkswagen, стоявший на встречной полосе.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. По данным канала, женщин забрали в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Медики диагностировали у 64-летней женщины перелом седалищной кости, у 80-летней — перелом правой голени. Полиция проводит проверку.

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