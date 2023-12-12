Появились подробности дорожного инцидента с Натальей Штурм Штурм заявила, что получила травму головы после дорожного конфликта в Москве

Фото: Социальные сети

Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм ударилась головой об открытую дверцу багажника соседского автомобиля и села в чужую машину, после этого владелец транспортного средства ее прогнал, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал фрагмент дорожного инцидента с артисткой. Она утверждает, что водитель сдавал назад и сбил ее.

Вот и я лежу на снегу. <...> Он говорит: «А что случилось?» Я говорю: «Я ударилась о дверцу вашего багажника открытую, она у вас стояла раскрытая». Он говорит: «Правильно, я туда вещи гружу», — пересказала события Штурм.

По словам певицы, она села в машину, чтобы вызвать скорую помощь. Судя по кадрам, после этого артистка потребовала от водителя вызвать полицию, потому что «получила ущерб». Тот в свою очередь отказался, поскольку не увидел необходимости, и вытолкал женщину.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел накануне вечером на Красноармейской улице, неподалеку от дома артистки, в результате у 57-летней исполнительницы гематома на голове, но от госпитализации она отказалась.

Приехавшая скорая оказала первую помощь Штурм и отпустила. В беседе с журналистами расплакавшаяся артистка рассказала, что открытая дверь багажника — «это полный беспредел».

Ранее MK.RU сообщал, что Штурм попала в аварию в Москве, артистку сбил автомобиль, когда она шла по дворовой территории.

Летом Штурм в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала о побоях второго супруга Игоря Павлова. По словам исполнительницы, отец ее сына Арсения, в браке с которым она состояла с 2003 по 2005 год, избивал ее до переломов. Результатом стал судебный процесс и развод. Сейчас бывшие супруги почти не общаются.