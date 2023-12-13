Уголовное дело возбудили после ДТП во Владимирской области

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика во Владимирской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. В результате происшествия водитель общественного транспорта скончался на месте, несколько пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы, их количество уточняется.

В связи с большим числом пострадавших и широким общественным резонансом следователем СК принято к производству возбужденное в органах МВД уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля (ч. 1 ст. 264 УК РФ), — говорится в сообщении.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла днем 13 декабря. Мужчина, управляющий автобусом, который следовал из Костромы в Москву, не справился с управлением и столкнулся с попутно двигавшимся грузовым автомобилем на участке Ярославского шоссе вблизи деревни Лисавы Александровского района.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты СК, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы.

Ранее СМИ сообщали, что в общественном транспорте ехали учителя, которые направлялись в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Он уточнил, что авария произошла на границе Владимирской и Ярославской областей. 22 пассажира доставлены в Александровскую ЦРБ, еще шестеро уехали своим ходом в травмпункт в Сергиев Посад.