Один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком под Владимиром Один человек погиб и еще 28 пострадали в ДТП под Владимирской областью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб и 28 пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика во Владимирской области, сообщает РЕН ТВ. Водитель автобуса поздно увидел стоящий перед ним большегруз и не успел вовремя остановиться. По предварительным данным, погиб водитель автобуса.

По информации канала, в автобусе находились учителя, которые направлялись в Москву на закрытие Года педагога и наставника. Он уточнил, что авария произошла на границе Владимирской и Ярославской областей. 22 пассажира доставлены в Александровскую ЦРБ, еще шестеро уехали своим ходом в травмпункт в Сергиев Посад.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь пострадавшим в ДТП. Педагогов разместят в пунктах временного пребывания, обеспечат горячим питанием, окажут психологическую помощь и доставят домой, сообщил он в своем Telegram-канале. По его данным, пострадали 19 человек, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных — травмы легкой степени, — написал глава региона.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Представители пресс-службы МЧС отметили, что автобус с детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий.