«Человек-говно»: Штурм обменялась оскорблениями со сбившим ее водителем Наталья Штурм оскорбила водителя, который сбил ее в Москве

Фото: Социальные сети

Наталья Штурм

Наталья Штурм заявила в комментарии Telegram-каналу, что сбивший ее водитель авто — «человек-говно». Артистка попала на видео, где сетует на жизненные обстоятельства за последний месяц.

То квартира сгорела, теперь машина сбила. Супердекабрь! — сказала Штурм.

Водитель же отказывается признавать свою вину. Он считает, что Штурм сама виновата в произошедшем.

Какая, [блин], вредная бабища! — сказал мужчина.

Инцидент произошел накануне вечером на Красноармейской улице, неподалеку от дома артистки. В результате у 57-летней исполнительницы гематома на голове, но от госпитализации она отказалась. Позже выяснилось, что Штурм ударилась головой об открытую дверцу багажника соседского автомобиля и села в чужую машину, после этого владелец транспортного средства ее прогнал.

СМИ опубликовали фрагмент дорожного инцидента с артисткой. Она утверждает, что водитель сдавал назад и сбил ее. По словам певицы, она села в машину, чтобы вызвать скорую помощь. Судя по кадрам, после этого артистка потребовала от водителя вызвать полицию, потому что «получила ущерб». Тот отказался, поскольку не увидел необходимости, и вытолкал женщину.